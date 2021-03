Operation Dagsværk i coronaens skygge

For at mindske smittespredningen havde de opfordret elever til at støtte årets projekt ved at arbejde for familiemedlemmer eller sælge postkort. De nye spilleregler stoppede dog ikke Camille Berg Pathuel Jensen og Sara Rosa Packert fra 3.N på Espergærde Gymnasium. De har engageret sig i årets projekt til støtte for unge i Perus kamp for en skolegang uden seksuelle overgreb og chikane; et tema, der i høj grad optager dem og mange andre unge danskere.

I 36 år har tusindvis af elever fra danske ungdomsuddannelser og efterskoler hvert år lagt en dags arbejde for at samle penge ind til et projekt, der kommer andre unge et andet sted i verden til gode. Men i år er intet som det plejer - heller ikke for Operation Dagsværk. Coronaepidemien betyder, at man har måttet opgive at sende tusindvis af unge ud til arbejdsgivere i hele landet. I stedet har man måtte tænke i alternativer for at samle penge ind til projektet i Peru. Man kan hjælpe projektet ved at give en donation på mobile pay 54345.