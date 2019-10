Elskabenes udsmykninger skal ske med udgangspunkt i tre temaer. Foto: Pressefoto

Open call: Kunstnere skal igen udsmykke elskabene

Helsingør - 31. oktober 2019 kl. 13:35 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bykunst, Kunst og byrum Helsingør og Kunstforeningen for Helsingør og omegn inviterer kunstnere og digtere til at skabe billeder og poesi til det offentlige rum i Helsingør nærmere bestemt byens mange elskabe.

Arbejdsgruppen bag denne invitation ønsker at gøre Helsingørs byrum smukkere, give de forbipasserende en unik kunstoverraskelse og styrke byens profil som et galleri under åben himmel. Det er gratis at deltage i udstillingen, hvor de første værker allerede forventes at blive sat op i år.

Derfor inviteres grafiske designere, kunstnere samt poeter fra Helsingør, Nordsjælland og Helsingborg til at skabe kunst på byens elskabe. Nogle elskabe reserveres til skoleklasser og billedskoler, som vi også gerne hører fra.

Man kan tilmelde sig ved at sende Mogens Aasvang, formand for Kunstforeningen for Helsingør og omegn, en mail på aasvang@email.dk. Deadline for tilmelding er 31. november.

Målet med ønsker at skabe en lyrisk, billedskøn og differentieret udstilling, som kan give de forbipasserende en æstetisk oplevelse. Vi håber, at mange billedskabere og forfattere ønsker at deltage.

Elskabene skal være med til at forme en gadeidentitet. Derfor er der tre temaer, og man skal vælge at arbejde med et af dem. I Stengade samler man kunst og poesi, der fortolker temaet Nordsjællands natur. I Sct. Olai Gade er det de lokale historier, som finder eller fandt sted i området, hvor kirken og havnen spiller eller spillede betydningsfulde roller. På Axeltorv er det portrætter, som skal pryde skabene.

Udstillingen og tanken bag dette »open call« er opstået i samspil mellem BYKUNST, Kunst og byrum Helsingør og Kunstforeningen for Helsingør og omegn. Her er tanker om lokale kunstnere, værker med en særlig relation til Helsingør og forskønnelse af det offentlige rum vha. kunst og digte forenet i ét projekt,

Det var Carsten Thorsens idé at gøre byrummet smukkere ved at invitere lokale kunstnere til at male på byens elskabe. Han fik både elforsyningen og Helsingør Kommune med på idéen og i årene 2011-14 blev langt over halvdelen af de 60 elskabe i bykernen forskønnet. Carsten Thorsen døde i 2014 og efter et ønske fra Carstens enke, Elisabeth Thorsen som er kunstmaler, fortsætter BYKUNST nu i samarbejde med Mogens Aasvang, som er formand for Kunstforeningen for Helsingør og omegn, og Elisabetta Saiu, som er kurator i Kunst og byrum Helsingør.

BYKUNST/Kunst og byrum Helsingørs projekter 2019/2010 er skabt i samarbejde med Helsingør Kommune, Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab samt Center for By, Land og Vand.