Open Water tyvstarter Ironman

Helsingør: Igen i år har Trinord mulighed for at arrangere testsvøm i havnebassinet i Kulturhavnen udfor Kulturværftet, hvor der vil være mulighed for at afprøve kræfter med dele af svømmeruten til 70.3 Ironman European Championship Elsinor og 4:18:4.

Grundet færgetrafik i hverdagen vil det under normale omstændigheder ikke være muligt at prøve svømmeruten på andre tidspunkter op til løbsdagen den 17. juni.

Derfor opfordre Trinord alle, der skal deltage, til at kigge forbi og prøve kræfter på ruten under sikre forhold.

Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage under arrangementet, hvor Trinord samtidig samler ind til "Stafet for livet". Husk dine løbesko for at få en fremvisning af løberuten efter havsvømningen.