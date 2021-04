Sangskriver og musiker Jens Jepsen er vært på Open Mic i Toldkammeret. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Open Mic i Toldkammeret : Kom og del dine sange med publikum Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Open Mic i Toldkammeret : Kom og del dine sange med publikum

Helsingør - 16. april 2021 kl. 15:42 Kontakt redaktionen

Den lokale sangskriver og professionelle musiker, Jens Jepsen, er vært, når der er Open Mic i Toldkammeret. Han har været vært på åbne sangskriverscener i København og Hillerød siden 2006 og været gæstevært på Open Mics i New York.

De færreste ved, hvor mange der sidder rundt omkring i stuerne og skriver deres egne sange. Det vil Kulturværftet finde ud af, når der i foråret åbner en ny Open Mic på Toldkammeret, hvor alle kan komme og dele deres egne sange med publikum. På scenen står den lokale sangskriver og professionelle musiker, Jens Jepsen. Han er vært og guider publikum og sangskriverne igennem en aften, hvor intet er planlagt på forhånd, og hvor alt kan ske.

For ca. 15 år siden begyndte de åbne scener for sangskrivere for alvor at blomstre op i København. Nu er tiden kommet til, at der skal være en Open Mic i Helsingør. Konceptet er simpelt - en scene, en mikrofon, et instrument og en sangskriver af gangen, som går på scenen og deler sine egne sange. Der er ingen aldersgrænser og ingen bestemte musikalske genrer. Eneste regel er, at du selv skal have skrevet tekst og melodi. Værten byder velkommen og spiller et par sange, og så er scenen åben.

Aftenen vil være opdelt i to afdelinger. I den første får tre sangskrivere mulighed for at spille 15-20 minutter hver. I anden afdeling er der klassisk Open Mic, hvor hver sangskriver spiller 1-2 sange på skift.

Kulturværftet er nyudpeget regionalt spillested. Musikredaktør Rasmus Schrøder glæder sig til at se en masse sangskrivere i Toldkammeret og håber på, at Kulturværftet ved at skabe rammerne også kan skabe grobund for nyt spændende materiale.

Drømmen for Open Mic i Toldkammeret er, at den bliver hjertekammeret i en ny udvikling for byens sangskrivere.

Open Mic finder sted den onsdag den 19. maj. Læs mere på www.kuto.dk