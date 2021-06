Open Air-dage på Sommariva

Tivoliet er ved at være stillet op på Sommariva i Helsingør og festen er stort set klar til at begynde på fredag, når der er Open Air-arrangement på Sommariva i weekenden.

Selvom Kræmmermarkedet ikke bliver til noget i denne omgang, så skal helsingoranerne ikke snydes for en fest. Fredag klokken 20 spiller At Your Service gratis i det store telt , der opstilles ved Sommariva, men allerede klokken 15 åbner Scandinavisk Tivoli Park.

Lørdag er det Gasbox, der spiller Sommariva op. Det sker også klokken 20, og billetter til den koncert kan købes på billetten.dk. Lørdag er der tivoli mellem klokken 11 og 22, og også søndag er der mulighed for at prøve forlystelserne i tivoliet mellem klokken 11 og 17.

Der har været mange spekulationer omkring arrangementet på grund af corona-restriktionerne, men arrangørerne er jublende glade for, at der bliver mulighed for at åbne for danse-gulvet. Der vil maksimalt blive lukket 500 ind til de to koncerter.