Opdatering: Det ved politiet nu om knivstikkeri og masseslagsmål

Den oprindelige anmeldelse lød på, at omkring tyve personer var involveret i et masseslagsmål nær boligområdet Vapnagård. Slemt blev til værre, da en kniv blev trukket og benyttet, hvorfor to mænd blev såret. Begge er uden for livsfare, men de to mænd er i blandt de seks anholdte.