Sådan ser planen ud for den fremtidige anvendelse af Værftshallerne ud. Her kan man blandt andet se, at der er lagt op til, at Hal 16 og 18 fortsat skal bruges til værksteder og maritime aktiviteter. Illustration: Helsingør Kommune

Opbakning til planer for historiske værftshaller

Økonomiudvalget bakker op om det nye forslag til en lokalplan for Værftshallerne. Lokalplanen giver blandt andet plads til uddannelseslokaler og kulturarrangementer. Samtidig blev sagt ja til principplan for anvendelsen af hallerne.

Selv om det efterhånden er en del år siden, at virksomheden Siemens/HV Turbo tilbage i 2012 forlod de vældige Værftshaller, så har der ikke været nogen lokalplan for hallerne ligesom den endelige anvendelser heller ikke har været politisk besluttet. Det har dog ikke ændret på, at der efterhånden er kommet liv i hallerne. Koncerter og arrangementer i Hal 14, madmarked i Hal 21 og Maritimt Værksted i Hal 16.

