Omtale af svigt flytter fokus til de ledige

Helsingør - 05. oktober 2020 kl. 05:44 Af Steffen Slot

Social- og Beskæftigelsesudvalget skal torsdag diskutere, om processen for rekruttering af ledige til Sosu-området er god nok.

Man skal have en ren straffeattest, og man skal være indstillet på at udføre personlig hygiejne, og man skal udvise ordentlighed og omsorg over for andre.

Det er blot nogle af de ting, som en ledig skal opfylde, for at den ledige kan blive rekrutteret til uddannelse og job inden for ældrepleje.

Efter ydmygende video Byrådspolitikerne Marlene Harpsøe (DF) og Kristina Kongsted (K) har bedt om at få en sag lagt frem til politisk diskussion i Social- og Beskæftigelsesudvalget. Ønsket kommer efter dette års nationale fokus på ældreplejen efter den horrible sag fra Aarhus, og Helsingør Kommune har også haft sin egen sag - en mandlig ansat på Grønnehave, der optog en krænkende video af en kvindelig beboer. På videoen blev kvinden ydmyget, og manden er nu fyret.

Nu giver det anledning til, at processen for rekruttering af ledige fra Jobcentret til Sosu-området får et politisk eftersyn. Der er mangel på plejepersonale, og derfor er det oplagt at rekrutterede fra de ledige med hjælp fra Jobcentret, men er alle parter gode til at finde de rette personer? Eller måske mest vigtigt frasortere de ledige, der ikke egner sig.

Når Jobcentret finder en ledig, der vurderes som en kandidat, bliver en jobkonsulent og en virksomhedskonsulent inddraget.

Derefter vurderes den ledige ud fra en række kriterier. Straffeattest, interesse for faget, lyst til at arbejde med mennesker, men også punkter som at den ledige skal være indstillet på fages svære siger. At arbejdet indebærer tæt kontakt til svær sygdom og død, og at personale på Sosu-området skal udføre personlig hygiejne.

Derudover kræver jobbet, at den ledige er mødestabil og pligtopfyldende, og at den ledige udviser ordentlighed og omsorg over for andre.

Mange tjek undervejs Hvis den ledige kommer videre, sker der også en vurdering af, om den leige passer ind i den personalegruppe og den beboersammensætning, der er ude på plejecentrene.

Først når de ting er opfyldt, laves der egentlig aftaler om udddannelse efter en periode med virksomhedspraktik. Forvaltningen beskriver således, hvordan der er adskillige tidspunkter, hvor der kan ske både en frasortering og en opkvalificering af de ledige, der siger ja tak til at få en uddannelse inden for Sosu-området.