De Rudolph Tegner-inspirerede figurer, som hænger over gågaderne, er en af resultaterne af forummets arbejde. Foto: Andreas Norrie

Omstridt bymidteforum skal ikke være en forening

Der er lagt op til, at Helsingør Bymidteforum bliver nedlagt som selvstændig forening med egen økonomi.

Helsingør - 17. september 2021 kl. 16:12 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Der har været en del offentlig kritik af den kommunalt nedsatte organisation Helsingør Bymidteforum.

Kritikken har blandt andet gået på, at der har været manglende åbenhed omkring økonomi og andre beslutninger. Der er således hverken været CVR-nummer eller regnskaber for foreningen, som primært har været finansieret af kommunale tilskud. Sådan har det blandt andet lydt i kritikken fra interesseorganisationen Grundejerne i Helsingør, som også satte spørgsmålstegn ved lovligheden i, at foreningen ikke var oprettet med et CVR-nummer.

Direktør og medlem af Helsingør Kommunes direktion, Kim Jørgensen, har blandt andet i denne avis afvist, at foreningens økonomi var problematisk. Der var således tale om en frivillig forening uden selvstændig økonomi, og som ifølge loven ikke var forpligtet til at have eget CVR-nummer.

Opløses ved generalforsamling Problematisk eller ej, så er der imidlertid udsigt til, at Helsingør Bymidteforum på næste generalforsamling vil nedlægge sig som forening. Det fremgår af et bilag til dagsordenen på mødet i Økonomiudvalget mandag.

Her kan man læse, at bymidteforummet ikke skal have en egen økonomi. For fremtiden skal Helsingør Bymidteforum udelukkende være et samarbejdsforum.

Mere præcist har bestyrelsen besluttet følgende:

- At den formelle forening nedlægges ved næste generalforsamling, men at samarbejdsforummet Helsingør Bymidteforum bibeholdes.

Det er derefter planen, at forummet afholder fire møder om året med politikere og kommunen samt fire årlige møder for de 5 erhvervsdrivende i den nuværende bestyrelse.

