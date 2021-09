I beslutningen om de forskellige højdescenarier tages der blandt andet bestik af salgsindtægt, men ikke mindst hvordan den nye bebyggelse vil tage sig ud, og udkig fra Marienlyst Slots Have fra kystskrænten til Øresund. Foto: Andreas Norrie

Send til din ven. X Artiklen: Omdiskuteret boligbyggeri vækker atter stor debat: - Jeg synes, det har været trukket i langdrag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Omdiskuteret boligbyggeri vækker atter stor debat: - Jeg synes, det har været trukket i langdrag

Selvom beslutningen om den nye Sommariva-bebyggelse mandag endte med at blive udskudt, gik bølgerne højt, da man diskuterede højden for det omfattende projekt på byrådsmødet.

Helsingør - 28. september 2021 kl. 09:23 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Det er bedre, hvis man bremser op og gearer ned, end man forhastet kører ind i noget.

Sådan lød noget af formand for By-, Plan og Miljøudvalget i Helsingør Kommune Michael Mathiesens (K) ræsonnement, da forskellige højdescenarier for den nye Sommariva-bebyggelse var på Byrådets dagsorden mandag aften.

Det store projekt for Sommarivaområdet omfatter nemlig, at man tager stilling til, hvor højt der skal bygges før et grundsalg, hvis beløb også vil blive påvirket af, præcist hvor mange etagemeter, der vil blive udbudt.

Og forskellige scenarier var også skitseret forud for byrådsmødet. Et af dem med ni punkter i bebyggelsesområdet, hvor der må bygges i fire etagers højde, et med fire punkter i fire etager, et hvor der udelukkende bygges i to til tre etager og et, hvor et tidligere etagemeterantal fastholdes uden en fjerde etage. Sidstnævnte var dog ikke undersøgt.

- Den beslutning, vi tager nu, binder os, og så kan vi ikke ændre det. Jeg synes, det er rigtigt at få skitser og kigge videre på det i løbet af oktober, bemærkede også Claus Christoffersen (S).

Tidspunktet Fra Lokaldemokraterne var der til gengæld en vis undren at spore.

Her bemærkede Jan Ryberg, at han for så vidt er enig med Claus Christoffersen i, at det giver mening at have en grundig drøftelse forud for et grundsalg af bebyggelsen.

- Det er bare tidspunktet, jeg undrer mig over. Vi har diskuteret det her i to og et halvt år, sagde han blandt andet og hentydede til, at man ikke var interesseret i at tage en beslutning med kommunalvalget in mente.

- Jeg synes, det er fint, hvis man er i tvivl, men tidspunktet undrer mig. Jeg synes, det har været trukket i langdrag, og nu skal det så trækkes endnu længere, sagde Jan Ryberg også.

Tidligere havde Michael Mathiesen også sagt, at der i øvrigt er en overskuelig måde at visualisere højden på, hvor man gør brug af de master, der står ved stadiongrunden, og eventuelt sætter flag eller andet i dem, og at der før er blevet gjort lignende i andre sager.

Det sidste ord mandag aften fik borgmester Benedikte Kiær (K) dog:

- Den er udsat, sagde hun som det sidste til beslutningen om højdescenarierne.