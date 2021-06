Ombygning af renseanlæg skal sætte en stopper for klamt spildevand i Øresund

Ombygningen af Sydkystens Renseanlæg er så småt gået i gang. Her i foråret er renoveringen og ombygningen af indløbet gennemført, så der kunne monteres to nye indløbsriste som forberedelse til den nye teknologi, der skal rense spildevandet hurtigere, mere effektivt og i større mængder. Det skriver Helsingør Forsyning i en pressemeddelelse.

Samtidig er opgaven med indførsel af ny teknologi ved at blive sendt i udbud, og dermed nærmer ombygningen sig den afgørende anlægsfase, som forventes igangsat sidst på året. Hele ombygningen forventes afsluttet sommeren 2022, og anlægget vil dermed stå bedre rustet til at kunne håndtere fremtidens klimaforandringer med mere intense nedbørsmængder samt de ekstra boliger, der er på vej i oplandet.

- Det er rart, at borgere og badegæster nu kan se, at ombygning af Sydkystens Renseanlæg bliver til virkelighed. Vi har brug for at mindske risikoen for overløb til Øresund og dermed sikre renere badevand. Her er ombygningen af renseanlægget en vigtig brik. Den kan dog ikke stå alene, og derfor arbejder vi også på de andre tiltag i vores samlede plan mod overløb, udtaler Jens Bertram, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør, i pressemeddelelsen.