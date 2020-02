Olivier Franc Quintet har optrådt over det meste af verden. Foto: Pressefoto

Olivier Franc Quintet spiller i jazzklubben

Den franske sopransaxofonist Olivier Franc tog initiativ til at danne sit eget band i midten af 70´erne og har siden optrådt på store og små scener over det meste af verden. Olivier er en meget karismatisk performer og har modtaget flere anerkendte Sidney Bechet-priser og udover at være tro mod stil og ånd i Sidney Bechet's musik spiller han ovenikøbet på Sidney Bechet's egen sopransax.