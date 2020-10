Olivia Grønborg vinder stærkt besat eliteturnering

Olivia har virkelig fundet formen her i slutningen af golfsæsonen. For 4 uger siden spillede hun meget flot golf, da hun var med til at sikre Helsingør Golf Club det første Danmarksmesterskab for damer nogensinde. Ugen efter vandt hun klubmesterskabet i Helsingør for tredje gang i træk med en samlet score 2 slag under banens par for tre runder. I sidste uge vandt hun Dansk Golf Unions sæsonfinale for Elitetouren for piger - i en samlet score 1 slag under par. Og denne weekend blev det så til den sikre sejr i Møn Open.