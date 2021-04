Olivia Grønborg vinder i Asserbo

Med en finalerunde 5 slag bedre end banens idealscore og en samlet score på 4 slag under banens par for 3 runder, sikrede 17-årlige Olivia Grønborg fra Helsingør Golf Club sig søndag en fornem sejr i damerækken i Asserbo Pokalen. Damelandsholdspilleren Cecilie Leth-Nissen fra Hjortespring Golfklub blev nummer to 2 slag dårligere, medens Olivias 15-årige klubkammerat Mellissa Johansen sikredes sig til tredjepladsen 9 slag efter.

Olivia og Mellissa delte værelse på sidste uges træningslejr med pigelandsholdet i golf, da de var samlet i fire dage i Himmerland. Det bekom dem tilsyneladende godt. De to piger diskede i hvert fald op med fremragende golf under svære blæsende og kølige temperaturer på den naturskønne bane i Asserbo.

Især Olivia havde fundet storspillet frem på finaledagen, hvor det blev til en runde i 5 slag under par - 67 slag. Endda med et enkelt tre-put og flere eagle-put, der sneg sig lige uden om hullerne.

Olivia delte føringen med damelands-holdspilleren Cecilie Leth-Nissen indtil 16. hul, hvor Olivia lavede en sikker par, medens Cecilie måtte indkassere en bogey. Det betød 1 slags forspring inden 18. og sidste hul - og her viste Olivia igen klasse ved at nå par 5-hullet i to slag, fulgt op med et flot eagle-put, som mundede ud i hendes 6. birdie for runden. Og da Cecilie Leth-Nissen samtidig måtte nøjes med par blev sejren på 2 slag.