Old Irish Pub klager over nej til jule-åbent

Byrådet skal nu afgøre om Old Irish Pub på Søstræde skal have lov til at holde åbent til klokken 05 juleaften. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Det er baggrunden for, at Old Irish Pub har ansøgt Bevillingsnævnet i Helsingør Kommune tilladelse til at holde åbent til klokken 05 den 24. og 25. december. En tilladelse er nødvendig fra nævnet, da det store gå i byen-sted i Søstræde i dag kun har en 05-bevilling natten til lørdag og søndag. I Bevillingsnævnet, der har Teknik-, Miljø- og Klimaudvalgets formand som formand, blev der sagt nej til ansøgningen, hvilket blandt andet skyldtes, at Nordsjællands Politi ikke kunne anbefale at give tilladelse. Politiet henviste i den forbindelse til Restaurationsloven, der fastslår, at juledagene ikke er omfattet af afsnittet om »særlige lejligheder«.