The Old Irish Pub her i Søstræde kan ligesom en række andre diskoteker og værtshuse i indre by holde åbent til klokken 05 efter juleaften. Foto: Lars Skov

Old Irish Pub får alligevel jule-åbent

Det store gå i byen-sted The Old Irish Pub i Søstræde får alligevel ja til at holde åbent natten efter juleaften og 1. juledag - begge dage til klokken 05. Det kom frem på byrådsmødet mandag, hvor borgmester Benedikte Kiær(K) fik fuld opbakning til, at der kunne gives den nødvendige tilladelse. I første omgang havde kommunens bevillingsnævn afvist at give tilladelsen på baggrund af en indstilling fra Nordsjællands Politi, som med baggrund i restaurationsloven ikke kunne sige god for de lange åbningstider i forbindelse med de to helligdage. Denne afgørelse skabte stor utilfredshed hos The Old Irish Pub-kæden, der klagede til Byrådet over forskelsbehandling.