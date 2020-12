Også plan om fjernvarme fra stort solcelleanlæg

Som ventet godkendte et enigt byråd mandag aften det kommunalt ejede Forsyning Helsingørs planer om et cirka 60 hektar stort solcelleanlæg bag Skibstrup Affaldscenter, som har nået det ønskede areal efter selskabet har fået mulighed for at købe et ekstra areal.