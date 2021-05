Øv: Corona spænder igen ben for Hornbæk-løbet

Løbere må vente endnu et år på at løbe Danmarks måske smukkeste rute. På grund af de senest udmeldte restriktioner i forbindelse med Covid-19, har Hornbæk Rotary Klub besluttet at aflyse årets udgave af Hornbækløbet. Det er andet år i træk, at løbet aflyses på grund af den globale pandemi.