Østeuropæiske tricktyve forsøgte sig med kynisk trick

To tricktyve var tirsdag eftermiddag ved 15-tiden på spil på Sauntevej, hvor de forsøgte at stjæle en pung fra en 86-årig mand fra Hornbæk. Tyvene henvendte sig til manden og spurgte på engelsk om vej til et hospital, og mens den 86-årige var optaget af at svare de to, prøvede den ene, en kvinde, at stjæle den 86-åriges pung fra hans lomme, hvilket dog ikke lykkedes, oplyser Nordsjællands Politi.

Kvinden beskrives som østeuropæisk af udseende, 47-50 år, 160 cm høj og almindelig af bygning, hvid i huden med sort hår. Hun var iført en hvid kjole med store blomster. Den mand, som hun var i følgeskab med, beskrives som østeuropæisk af udseende, 50-55 år, 180-185 cm høj og spinkel af bygning med dårlige tænder