Mange skibe har igennem tiden sejlet igennem Sundet. Nu er toldregnskaberne blevet digitaliseret. Nogle af dem går helt tilbage til 1400-tallet.

Øresundstolden bliver digital

Helsingør - 21. august 2019 kl. 09:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Øresundstoldens protokoller er en af verdens vigtigste kilder til handlens og søfartens historie. Nu er 1,8 millioner skibspassager forbi Kronborg og Helsingør digitaliseret og lagt online i et storstilet hollandsk projekt: The Soundtoll Registers Online. Øresundstolden har haft enorm betydning for Danmark og især for Helsingør, der blev en af de vigtigste byer i Europa i en lang årrække. Øresundstold blev opkrævet i Helsingør fra skibe, der sejlede gennem Øresund i perioden fra ca. 1429 til 1857 og var en vigtig indtægtskilde for de danske konger. Selve toldregnskaberne er bevaret fra 1497, 1503, 1528, 1536-1548 og fra 1574 frem til 1857. De giver et unikt indblik i skibsfarten og varehandlen i Nordeuropa, hvor man kan finde lister med skibenes navne, deres størrelse, last og nationalitet.

- Øresundstolden har haft en enorm betydning for Danmark og Helsingør igennem historien. Regnskaberne er nu digitaliseret og tilgængelige for alle, der er nysgerrige på hvad, der sejlede igennem Øresund. De fortæller hvor skibene kom fra, skulle hen og hvad de havde med i lasten. Jeg er glad for, at Universitet i Groningen og landsdelsarkivet Tresoar i Holland tog initiativet til at gøre Øresundstoldens historie digital. Også en stor tak til Museerne Helsingør og Søfartsmuseet for at hjælpe med at taste de enorme mængder data ind. Regnskaberne for tolden giver os et unikt indblik i et stykke Danmarkshistorie, og nu er fortidens historie fremtidssikret, siger borgmester Benedikte Kiær.

Åben invitation Fredag den 23. august inviterer Helsingør Kommune i samarbejde med den hollandske ambassade, M/S Museet for Søfart og Museerne Helsingør til en formiddag i Øresundstoldens tegn. Her vil der blive fortalt om arbejdet med de enorme mængder af data, og hvad Øresundstolden og dens digitalisering kan betyde for kommende generationers forskning.

Øresundstolden er på Memory of the World, UNESCO's liste over arkivalsk verdensarv. Museerne Helsingør og MS Søfart har deltaget løbende i konferencerne, og har rekrutteret frivillige til hjælpe med indtastning af data i databasen.