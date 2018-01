Øresundsakvariet ønsker at etablere et stenrev her ved Trykkerdammen i Helsingør. Foto: Thomas Lund

Øresundsakvariet vil etablere stenrev syd for Helsingør

Øresundskvariet inviterer til informationsmøde den 16. januar, hvor man vil præsentere planer for et stenrev ved Trykkerdammen.

Et bedre havmiljø, større biologisk mangfoldighed, mere spændende dykning og en god platform for at formidle havmiljøet.

Der er mange fordele ved at etablere et stenrev ved Trykkerdammen, mener Øresundsakvariet, som inviterer til informationsmøde tirsdag den 16. januar, hvor netop sådanne planer bliver præsenteret.

- Udover de naturmæssige gevinster, så er en ligeså vigtig del af projektet at formidle den natur, vi har under vand. Dykkere oplever det fascinerende undervandsliv, vi har, men for andre er det utilgængeligt. Vi vil gerne formidle, hvorfor det er så værd at passe på, siger marinbiolog fra Øresundsakvariet, Michael Hansen.