Ønsker borgermøde om ønsker til HH-undersøgelse

Der er lagt op til, at kommunen skal forsøge at påvirke en mulig forundersøgelse af en eller flere faste HH-forbindelser.

Det er vigtigt at understrege, at selv om der i januar blev offentliggjort en såkaldt strategisk undersøgelse udarbejdet af Vejdirektoratet og det svenske Trafikverket om økonomien i en fast HH-forbindelse i form af en vejtunnel syd for Helsingør og en jernbanetunnel mellem selve byer, så er der ikke blevet taget nogen beslutning i hverken Danmark eller Sverige om at gå videre med sagen - og et forslag om det skulle såvidt vides heller ikke være på trapperne.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her