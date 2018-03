Se billedserie I år er det i Helsingør, det historiske træskibstræf finder sted. Det forventes at tiltrække omkring 30.000 besøgende. Foto: Mik Foto: Christian Mikkelsen (Mik)

Øl-løb og træskibe: Usædvanlig travl pinse venter i Helsingør

Helsingør - 30. marts 2018 kl. 08:32 Af Dorte Møller Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Pinsen bliver i år nogen ganske særligt i Helsingør. Med stribevis af aktiviteter på én gang, som det aldrig er oplevet før, og det giver Nordsjællands Politi ekstra store udfordringer.

- Heldigvis har vi haft tid til at planlægge og ud af det, men der er mange ender, der skal nå sammen, og vi har da også meddelt vores betjente, at de ikke skal forvente at kunne holde fri i pinsen, siger chefpolitiinspektør Magnus Andresen.

Lokalt og internationalt

Det er en kombination af lokale og internationale begivenheder, der »trækker tænder ud« hos ordensmagten, og forud for pinsedagene den 19.-21. maj er gået rigtig mange planlægningsmøder mellem Nordsjællands Politi, Købehavns Politi, Nordsjællands Politi og de øvrige politikredse på Sjælland.

30.000 til træskibstræf

For i pinsen i år kan man på én og samme tid opleve det store historiske træskibstræf, som ventes at tiltrække mere end 30.000 besøgende de tre dage, det foregår. Godt og vel 100 historiske træskibe stævner mod Helsingør for at ligge til kaj i Kulturhavnen.

I Værftshallerne afvikles den årlige kunst- og teknologi-festival - Clickfestivalen, som holdes for syvende gang.

Cityforeningen står bag Jazz-festivalen som fylder byen med musik de første pinsedage, og pinsedag - søndag den 20. maj - afvikles det årlige, traditionelle ølløb, hvor tusindvis af tørstige unge mennesker forcerer ruten fra Snekkersten Havn til pladsen foran Kulturværftet - og dermed lige forbi Træskibsfestivalen.

Topmøde på Kronborg

Dertil kommer, at Helsingør er udpeget som værtsby for udenrigsministrenes topmøde, og det stiller ganske særlige krav til afspærring og beskyttelse. Udenrigsministrene og deres embedsfolk skal indlogeres på hoteller i Helsingør, og selve topmødet kommer til at foregå på både Hotel Marienlyst og Kronborg. Det betyder udover bevogtning også sikker tramsport at top-politikerne.

- Vi kender endnu ikke alle detaljer om, hvor ministrene og deres stab skal bo, men vi har fra politiets side taget højde for de beskyttelseshensyn og bevogtningsopgaver, der følger med sådan et topmøde, siger Magnus Andresen.

Brug for alle folk

Han minder om, at der i Danmark sker andre spektakulære begivenheder i pinsen. Danmark er således blandt andet vært for verdensmesterskaberne i ishockey, hvilket også er en stor opgave for politiet at få afviklet i god ro og orden.

- Vi har brug fort alle folk, og det bliver formentlig også nødvendigt at sørge for indkvartering til nogle af de politifolk fra andre politikredse, der skal assistere os i pinsen. For ved siden af de store aktiviteter, så har vi jo også alle de sædvanlige politiopgaver, vi skal passe, påpeger Magnus Andresen.