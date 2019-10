Lars Gjættermann fra Randers Marineforening, tv, havde penge med til formanden for Dansk Veteranskib S/S Bjørn, Børge Østergaard. Foto: Picasa

Send til din ven. X Artiklen: Økonomisk skulderklap til S/S Bjørn Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Økonomisk skulderklap til S/S Bjørn

Helsingør - 17. oktober 2019 kl. 20:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er oktober, og traditionen tro går SS Bjørn i vinterhi efter en lang og begivenhedsrig sæson. Bjørn ligger på sin faste plads ved Kulturværftet.

Flere forbipasserende på kajen, har undret sig over, at der på hækken under navnet står Randers, når skibet jo har hjemme i Helsingør. I Dannebrogsflaget på flagspillet agter, ser man også Randers byvåben.

Forklaringen er den, fortæller Børge Østergaard, formand for Dansk Veteranskib S/S BJØRN - i daglig tale Bjørnebanden, at Bjørn i 1908 blev bygget som isbryder og slæbebåd til Randers havn, og gjorde tjeneste som sådan i ikke mindre end 72 år, hvorefter den blev pensioneret.

Gammel kærlighed ruster ikke.

Som et tegn på de mange venskaber, der er etableret gennem årene, har formanden for Randers Marineforening, Lars Gjættermann, netop været forbi med et kontant bevis for dette venskab.

Da Bjørn i 1909 blev leveret til Randers havn, var det et eksempel på fremragende skibsbyggeri og den sidste nye teknologi, men udviklingen indhentede Bjørn, som efter 72 års tro tjeneste blev sendt på pension og dømt til skrotning. Heldigvis var der nogle gode folk, der fandt, at det fine skib, der efterhånden var i stærkt forfald, burde bevares for eftertiden. De fik lov til at købe skibet på betingelse af, at Bjørn blev restaureret og tilbageført, som da den blev bygget, og at den første sejlads efter restaureringen, som man forventede ville vare 3 til 4 år, skulle gå til Randers. Prisen blev sat til 1 kr. pr. års tjeneste, altså 72 kroner.

31 års renovering

- Selv om købsprisen må siges at være overkommelig, var det et stort og dyrt projekt, der ventede. Som Bjørn optræder i dag er der postet mellem 7 og 8 millioner i færdiggørelsen, hvilket kun har været muligt takket være velvilje fra forskellige fonde og tilskud fra private firmaer og foreninger.

Løftet om den første sejlads til Randers blev overholdt - dog ikke efter 4 år, men efter 31 års arbejde udført af en række entusiastiske folk, Bjørnebanden. Alle arbejder frivillig og ulønnet.

- Men vedligeholdelsen af et skib, som efterhånden er blevet 110 år, er meget omfattende, forklarer Børge Østergaard. Hver tirsdag og torsdag mødes vi og arbejder på at vedligeholde Bjørn. Og der er nok at lave. Derfor er der altid plads til nye medlemmer, som er friske til at tage en tørn med. Medlemmerne i Bjørnebanden består af skibsbyggere, maskinmestre, riggere, snedkere, sømænd og andet godtfolk. Der er brug for alle sammen, og alle er velkomne. Vi vil også meget gerne have flere folk med søfartspapirer, så de kan sejle som maskinmestre, kaptajner og bedstemand, lyder det fra Østergaard.