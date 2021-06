Fire-fem fag af hegnet blev væltet, da vinden kort før pinse vendte fra nordvest til sydvest. Siden da har hegnet set således ud. Foto: Christopher Valeur

Øjebæ: Nu bliver væltet hegn ved kontroversielt stadion fixet

Da vinden kort før pinse vendte fra nordvest til sydvest, blev det for meget for hegnet rundt om Helsingør Stadion, hvor fire-fem fag af hegnet væltede. Hegnet ligger stadig væltet, men i mandags blev restaureringsarbejdet påbegyndt.

Helsingør - 11. juni 2021 kl. 05:49 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Hvis man går rundt om det nye Helsingør Stadion, vil man opleve et flot og moderne fodboldstadion, hvor den grønne kunstgræsbane står knivskarpt. Rundt om stadionet er der blevet opstillet et hegn, og når man når den vestlige side af stadion, vil man hurtigt se, at 4-5 meter af hegnet er væltet. Der gik rygter om, at årsagen til at hegnet væltede var, at fans fra FC Helsingør og Silkeborg IF var røget i totterne på hinanden, da holdene spillede mod hinanden fredag den 21. maj. Her havde en lille gruppe fredelige fans fra Silkeborg taget opstilling uden for hegnet, da der altså opstod tumult.

Vinden er gerningsmanden Det er dog ikke årsagen til det væltede hegn. Det er derimod vinden, der har stået bag hærværket. For da vinden kort før pinse vendte fra nordvest til sydvest blev det for meget for hegnet.

- Det er ikke mennesker, der har gjort det. Den ene del af årsagen til, at hegnet er væltet, er, at det aldrig er blevet gjort rigtig færdigt. Det er dog planen, at det bliver ordnet i sommerferien. Den anden del af årsagen er, at der har været hængt et reklamebanner op på hegnet, og normalt når man har det, så er der huller i det, så vinden kan komme igennem. Det var der ikke her, og derfor har banneret fungeret som et kæmpestort sejl, hvilket har gjort, at fire-fem fag af hegnet er væltet, fortæller chef for kommunens Center for Økonomi og Ejendomme, Michael Christensen.

Nu laves hegnet Hegnet har nu ligget væltet i godt tre uger, men sådan kommer det ikke til at ligge meget længere. Restaureringsarbejdet blev nemlig påbegyndt i mandags.

- Der blev bestilt en midlertidig genopretning af hegnet så hurtigt som muligt. Det arbejde startede i mandags, og jeg regner med, at det maksimalt tager et par uger. Vi afventer stadig en afklaring på den fulde genopretning, der var planlagt til starten af juli, men måske vil vi kunne komme i gang allerede nu, hvor håndværkerne allerede er derude, fortæller Michael Christensen.

Hvem betaler? Den fulde genopretning vil blive betalt af de penge, som man har fået ud af konkursboet efter det entreprenørfirma, der stod bag anlægsprojektet af Helsingør Stadion, gik konkurs. Det er dog fortsat uvist, hvem der skal betale for den midlertidige genopretning af hegnet, da FC Helsingør muligvis har forbrudt sig mod reglerne, da de hang banneret uden huller i op på hegnet.

- Vi har ikke fået afklaret, om de har overholdt alle regler. Uanset hvad, vil den fulde genopretning komme fra konkursboet. Helsingør Kommune betaler for den midlertidige foranstaltning, og så ser vi, om FC Helsingør skal betale, siger Michael Christensen.