Oddset-spiller tabte - nu har han politiet i hælene

Helsingør - 22. januar 2021 kl. 13:10 Kontakt redaktionen

En oddset-spiller var rigtig uheldig, da han onsdag aften spillede for et større beløb, og nu risikerer han en sag for bedrageri.

Manden indfandt sig onsdag aften klokken 20.50 på Q8-tanken på Hovvej i Espergærde, hvor han ville oddse for et større beløb. Nordsjællands Politik ønsker ikke at oplyse det eksakte beløb, men det var flere tusinde kroner.

Uheldigvis tabte på oddset og nu påstod han pludselig, at han havde glemt sin pung og derfor måtte ud og hente den for at kunne betale. Men han vendte aldrig tilbage for at betale for sin indsats.

Nordsjællands Politi fik anmeldelse om spillefuglen torsdag klokken 10.32, men da var han selvfølgelig over alle bjerge. Politiet har endnu ikke oplysninger omkring signalement af gerningsmanden.