Helsingør Rådhus. Foto: Andreas Norrie

OK-konflikt splittede byrådet

Helsingør - 06. april 2018 kl. 10:19 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

OK-konflikten spøgte på tirsdagens møde i byrådet. Partierne var uenige om, hvem der skulle have de sparede lønkroner, og om byrådet skulle sende en opfordring til KL om at nedtrappe konflikten. Spørgsmålet om, hvad kommunen skal stille op med de sparede kroner og ører, som en eventuel strejke og lockout medfører, var et af de emner, som Byrådet diskuterede på tirsdagens møde i Byrådssalen. Socialdemokratiet med Henrik Møller i spidsen havde inden mødet indstillet et beslutningsforslag om at indfryse de sparede lønmidler og efterfølgende anvende dem på de medarbejdere, der har været omfattet af lockouten. Ifølge forslaget skulle pengene eksempelvis gå til efteruddannelse.

Enhedslisten støttede op om forslaget, men ønskede også at besparelser fra en eventuel strejke skulle indgå i forslaget, hvilket Socialdemokratiet bakkede op om.

Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Venstre pointerede på mødet, at de mente, at det var for tidligt at tale om en lockout.

- Det er et meget hypotetisk forslag, lød det fra borgmester Benedikte Kiær, inden hun gav ordet videre til Marlene Harpøse fra Dansk Folkeparti.

- Det kan nemt blive en omkostelig affære med en lockout. Hvis der er penge tilovers, når vi har betalt, hvad lockouten koster, så må budgetforligspartierne mødes og ud fra budgettet kigge på, hvor pengene skal bruge, sagde Marlene Harpsøe.

Et endeligt forslag om, at de besparelser, der opnås ved en eventuel strejke og lockout og som er tilovers når, konfliktens omkostninger er betalt, skal fastfryses og efterfølgende anvendes på de forskellige konfliktramte områder.

Forslaget blev stemt igennem med et snævert flertal. Otte socialdemokrater, to fra Enhedslisten, en fra SF, en fra Lokaldemokraterne og en fra Radikale Venstre stemte for forslaget. Resten af byrådet undlod at stemme.

En opfordring til KL

Selvom der blev spekuleret i, hvad Byrådet skulle gøre med de eventuelt sparede midler, var alle enige om, at en konflikt ikke er at foretrække. Det fik Enhedslisten, SF og Radikale til at gå sammen om et forslag om at sende en opfordring til Kommunernes Landsforening (KL) om at nedtrappe konflikten. Forslaget blev mødt med kritik fra blandt andre Henrik Møller (S), der ikke mente, at Byrådet skulle blande sig i konflikten. Standpunktet begrundende han med, at Helsingør Kommune gennem sit medlemskab i KL, har givet KL mandat til at føre forhandlingerne på vegne af kommunen.

Den udtalelse var lokaldemokrat Jan Ryberg yderst uforstående overfor.

- Jeg troede, at socialdemokraterne var et arbejderparti, lød det.

Forslaget blev nedstemt med 20 stemmer imod. Enhedslistens to melemmer, SF's ene, Lokaldemokraternes ene og radikales ene byrådsmedlem stemte for forslaget.