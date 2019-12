Nytårsjazz med Christina von Bülow Kvartet

Med dette orkester kan du opleve "von Bülow'' i to generationer, nemlig mor og søn. Christina von Bülow har igennem snart 30 års karriere været skattet af jazzlyttere ikke mindst for sit lyriske spil og en dyb forståelse for og kærlighed til musikken, der igennem årene har ramt mangt et hjerte. Den samme begejstring for musikken har Pelle taget til sig, og har i de seneste år sat sit præg på den danske jazzscene som en både fremragende solist og stærk akkompagnatør. Der er naturligt et helt særligt musikalsk bånd mellem mor og søn, som giver en exceptionel indforståethed og intimitet til musikken. Rytmegruppen udgøres af Daniel Franck på bas og Frands Rifbjerg på trommer - (som også igennem dekader har haft et tæt musikalsk samarbejde både med hinanden og med Christina) - og med disse to sublime musikere til at fuldende kvartetten er der lagt op til en varm aften med jazz på højeste niveau.