Se billedserie Sådan kommer det nye vandværk til at tage sig ud når man ankommer til det. Illustration: Gottlieb Paludan Architects

Nyt vandværk til 65 millioner et skridt nærmere

Helsingør - 07. februar 2018 kl. 20:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Krüger A/S har vundet opgaven med at bygge det nye Snekkersten Vandværk, der med ny teknologi skal fastholde en høj drikkevandskvalitet. Når den første spade går i jorden til byggeriet af det nye Snekkersten Vandværk, så bliver det med hjælp fra ingeniørfirmaet Krüger A/S. Firmaet har netop vundet totalentreprisen på at bygge et nyt vandværk, der skal afløse det gamle på Agnetevej, som i dag er ved at være udtjent og ikke kan leve op til fremtidens teknologiske krav.

Pris og kvalitet

- Vi ønsker at fastholde den høje kvalitet af drikkevandet, og derfor har vi brug for at bygge et nyt vandværk. Til den opgave har vi valgt Krüger A/S, fordi de kom dét tilbud, hvor forhold mellem pris og kvalitet var bedst. Samtidig får vi en sikkerhed for, at opgaven udføres af en af landets allermest erfarne entreprenører på byggeri af nye vandværker med bæredygtige løsninger, siger Per Tærsbøl, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør.

Krüger A/S har de senere år medvirket til etablering af en række nye vandværker i Skive, Bagsværd, Marbjerg, Kalundborg og Køge. Og nu kan firmaet snart skrive Snekkersten på listen.

- Fokus på forsyningssikkerhed og drikkevandssikkerhed er i centrum når forsyninger vælger at bygge nye vandværker. Det er en udvikling, som vi finder helt i tråd med vores ønsker om at bidrage til en bæredygtig vandforsyning også på lang sigt. Vi skal til stadighed være bevidste om at sikre en fremtidssikret vandforsyning, derfor er vi stolte af at være valgt til opgaven med at levere endnu et nyt vandværk - denne gang til Forsyning Helsingør, udtaler Leif Bentsen, adm. direktør i Krüger A/S.

Stor sikkerhed på nyt værk

Det nye vandværk i Snekkersten indfører ny teknologi, der lever op til fremtidens sikkerhedskrav.

Vandtankene bliver lukkede og placeres over jorden. Det gør det lettere at komme til for at inspicere og vedligeholde. Samtidig øges hygiejnen, da iltning og filtrering sker i lukkede trykfiltre. Det betyder, at alle processer foregår i lukkede enheder, og derved mindskes risikoen for utilsigtet forurening.

Krüger A/S samarbejder med Gottlieb Paludan Architects, entreprenørfirmaet C.C. Brun Entreprise A/S og ISC Rådgivende Ingeniører A/S.

65 mio. kr.

Byggeriet har en total entreprisesum på 65 millioner kroner inklusiv nedrivning af det gamle værk på Agnetevej.

Første spadestik forventes at være i august 2018. Vandværket skal være i drift december 2019, og det gamle værk skal være revet ned senest august 2020.

Det nye vandværk skal kunne behandle 400 kubikmeter vand i timen, og det kommer til at afløse Snekkersten Vandværk og vandværket i Espergærde.