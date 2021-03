Helsingør skal have endnu en svømmehal. Men hvad skal den indeholde ?

Send til din ven. X Artiklen: Nyt svømmehalsprojekt til 108 millioner skal formes af borgerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt svømmehalsprojekt til 108 millioner skal formes af borgerne

I 2019 blev det besluttet, at der skal bygges endnu en svømmehal i Helsingør Kommune. Nu starter den indledende fase, og her kan borgerne være med til at præge projektet.

Helsingør - 06. marts 2021 kl. 20:10 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

»Vi har brug for din mening!«

Så klar er meldingen fra Helsingør Svømmehal på Facebook, hvor de skriver, at man er gået i gang med de indledende faser af den nye svømmehal, der skal ligge i forlængelse af den nuværende svømmehal, der ligger på Borgmester P. Christensens Vej i Vapnagaard.

Det er meningen, at den nuværende svømmehal skal være til forenings- og eliteidrætten og at den nye i højere grad er tiltænkt breddeidrætten og kommunens borgere. Netop fordi den er tiltænkt kommunens borgere, er der blevet lavet et spørgeskema, som alle og enhver kan svare på. Disse svar vil derefter blive kigget igennem og prioriteret, hvorefter nogle af dem vil blive taget med videre i arbejdet.

I spørgeskemaet bliver der spurgt ind til adskillige ting, heriblandt hvor ofte man normalt bruger svømmehallen, hvad man normalt laver i svømmehallen og hvad man ønsker at bruge den nye svømmehal til. Her har man diverse svarmuligheder, blandt andet om man ønsker at bruge den nye svømmehal til wellness, motionssvømning, vandleg eller noget helt fjerde.

Varmtvandsbassin er populært Adskillige borgere har også, selvom det ikke er nødvendigt, valgt at kommentere på opslaget og fortælle mere dybdegående om, hvad de ønsker, der skal være i den nye svømmehal. Her har flere foreslået et familierum i omklædningen, men endnu flere efterlyser et varmtvandsbassin. Et bassin der oftest ses i svømmehaller for de yngste, men det ønsker flere at udvide til flere aldersgrupper.

- Varmtvandsbassin for alle aldre, skriver Anita Borum blandt andet i kommentarfeltet på opslaget.

Anitas Borums kommentar bliver støttet af flere andre lignende kommentarer, hvor borgere udviser ønske om et varmtvandsbassin.

- Varmtvandsbassin til byens voksne borgere til træning samt forebyggelse og lindring af sygdomme, skriver Adina Iris.

Overraskende spørgeskema Der er ikke sat dato på hvornår, at det ikke længere er muligt at svare på spørgeskemaet, og flere aktører kendte end ikke til spørgeskemaet før det kom ud på Facebook. Hverken Idræts- og Fritudsudvalget eller Helsingør Svømmeklub var bekendt med det.

Tidligere har det været fremme, at man regner med byggestart i 2021, og at anlægs- og renoveringsarbejdet vil tage 24 måneder. Det vurderes at den samlede pris vil være på 108 millioner kroner, hvoraf de 88 millioner kroner vil gå til at bygge den nye svømmehal, mens 14 millioner kroner vil blive brugt på at renovere den nuværende svømmehal. De sidste 6 millioner kroner vil gå til at renovere de nuværende omklædningsfaciliteter.