Det nye sundhedshus ved Prøvestencentret kommer til at være arbejdsplads for omkring 220 medarbejdere, og blive besøgt af op mod 1300 borgere om dagen.Foto: Kenn Thomsen

Nyt sundhedshus kræver flere millioner til driften

Ved årets budgetforhandlinger skal der findes flere millioner end allerede afsat til driften af det 420 millioner dyre sundhedshus ved Prøvestenscentret.

Helsingør - 08. juli 2021 kl. 05:51 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Byggeriet af det nye Sundhedshus på Prøvestensvej, der blandt meget andet skal huse kommunens genoptræningscenter HRT og regionens akutklinik i Murergade, går indtil videre efter planen, og skal åbne til oktober 2022.

Selve byggeriet har et budget på 420 millioner kroner, og pengene er for længst afsat på budgetterne.

Til gengæld viser det sig nu, at driften af komplekset bliver noget dyrere end, hvad der hidtil er budgetteret med.

Således blev medlemmerne af Byrådet på det sidste møde før ferien præsenteret for et notat fra forvaltningen i Center for Økonomi og Ejendomme, der viser, at der skal findes flere millioner til den fremtidige drift i de kommende år. Pengene skal findes ved årets budgetforhandlinger gennem driftsønsker og korrektioner.

I åbningsåret 2022 er der på grund af opsparede midler og forsinket åbning penge til overs. Men fra 2023 begynder der at mangle midler til den daglige drift. Således fremgår det af notatet, at der i 2023 mangler finansiering af 4,8 millioner kroner. Dette behov stiger frem til 2026. Herfra vil der årligt mangle 6,7 millioner kroner.

Dette skal dog også ses på baggrund af, at det samlede driftsbudget i 2026 når op på lige under 95,5 millioner kroner.

Driftsudgifterne indgår i kommunens såkaldte servicedriftsramme, som er det beløb kommunen ifølge aftalerne med staten må bruge på den kommunale drift.

Flere ønsker Udgifterne til driften af bygningerne, hvoraf dele stedet skal lejes ud til eksempelvis privatpraktiserende speciallæger eller fysioterapeuter, kan dog også gå hen at blive noget større.

Således er der allerede nu forskellige ønsker til forbedringer af sundhedshuset både når det gælder anlægsinvesteringer og drift. De nye investeringer skal gøre tilbuddet bedre, og føre visionen om en mere sammenhængende behandling og genoptræning ud i livet. Ønskerne, som der bliver lagt op til, bliver en del af budgetforhandlingerne, vil betyde yderligere årlige driftsudgifter på cirka 858.000 kroner. Dertil kom mer også forskellige anlægsudgifter.

Et enigt Byråd godkendte på mødet, at sagsfremstilling og notat skulle danne rammen om sagen ved budgetforhandlingerne.

Går godt med udlejning Det nye sundhedshus kommer til at blive på hele 19.200 kvadratmeter. Heraf har Region Hovedstaden forpligtet sig til at leje lidt over 1.000 kvadratmeter. Det er mere end, hvad regionen råder i dag over i Sundhedshuset i Murergade i Helsingørs indre by.

Det har tidligere været fremme, at det også er lykkedes at leje et betydeligt antal private aktører. I foråret var antallet af udlejede lokaler nemlig op på 1.981 kvadratmeter.