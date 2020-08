Sådan vil man placere sommerhusene på grunden, som ligger ud til Esrumvej ved Langesø. Et omnråde, som i forvejen er præget af fritidshuse. Illustration: Otto Krarup Hansen & CO

Nyt sommerhusprojekt er på vej tæt ved to smukke søer

I denne tid forsøger ejeren af en 11.666 kvadratmeter stor grund på Esrumvej 436 at sælge grunden som et sommerhusprojekt med 12 fritidsboliger med forskellige fællesfunktioner » og alle fordelene fra et gated community«, fremgår af det salgsannonce hos Danbolig Erhverv. Ejeren af grunden er ifølge Tingbogen spejderorganisationen KFUM og KFUK.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her