Arbejdet med ledningen bliver endeligt afsluttet i starten af 2020. Illustration: Forsyning Helsingør

Nyt rør leder regnvand 300 meter ud i Øresund

Helsingør - 09. maj 2019 kl. 09:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Arbejdet på Gummistranden tilpasses badesæsonen. Fremtidens klima udfordrer ledningsnettet i Helsingør. Manglende kapacitet og slidte rør gør det svært at håndtere de stigende nedbørsmængder med mere voldsom og intens regn, der skal ledes sikkert væk. Forsyning Helsingør arbejder løbende på at minimere risikoen for oversvømmelser i de mest udsatte områder, og derfor begynder anlægsarbejdet i denne uge på et af selskabets indtil nu største klimasikringsprojekter.

I området ved det nye boligområde Kronborg Strand og under Gummistranden anlægges en pumpestation og en regnvandsledning, der rækker 310 meter ud i Øresund. Projektet skal klimasikre og forøge afvandingskapaciteten fra veje og stier i Grønnehave-området samt i et område omkring Gl. Hellebækvej over Rolfsvej til Esrumvej. I dag bliver regnvandet for området ledt videre over på en anden regnvandsledning med udløb i Nordhavnen. Som følge af projektet bliver vandpresset på denne anden ledningfremover reduceret - og dermed mindskes risikoen for oversvømmelser samtidig i området øst for Nordhavnen ved Aktivitetscenteret Hamlet, Strandpromenaden og Øresundsakvariet.

Hensyn til badegæster

Anlægsarbejdet er delt op i tre dele. Første del løber fra 7. maj til udgangen af juni 2019 og omfatter

nedgravning af et 1,4 m bredt betonrør fra boligområdet Kronborg Strand til en underjordisk pumpestation i klitterne på stranden. Anden del er nedgravningen af et i alt 410 meter langt og 2 x 70 cm bredt rør fra pumpestationen under stranden og ud i Øresund, hvoraf de første 100 meter ligger undersandet på stranden. Denne del af projektet løber fra august til nov. 2019. Tredje del går fra dec. 2019 og indtil feb. 2020, hvor eksisterende pumpestation og styreskabe tages ned. I anlægsperioderne vil mindre dele af stranden være spærret af for offentligheden.

- Vi har i vides muligt omfang taget hensyn til badegæsterne på stranden. Således vil der stort set ikke være anlægsarbejde i sommerferieperioden, hvor hele stranden vil kunne benyttes som normalt. Alle relevante naboer informeres om arbejdet, og der sættes skilte op, så strandens brugere kan se, hvad der foregår", fortæller projektleder Jørgen Fogelberg Sommer fra Forsyning Helsingør.

For at sikre badevandskvaliteten er regnvandsledningen ført hele 310 meter ud i Øresund. Med så stor afstand til kysten minimeres risikoen for forurenet badevand betydeligt i de få tilfælde om året, hvor ledningen også skal bruges som overløbsledning. Det vil typisk være i situationer, hvor det fælleskloakerede ledningsnet med blandet spildevand og regnvand ikke kan klare belastningen fra ekstra voldsomt nedbør, og der er behov for at lede vandet væk fra ledningssystemet, så der ikke sker oversvømmelser.