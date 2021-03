?Drømmerejser? får mange henvendelser fra familier, der gerne vil ud at rejse tre generationer sammen, og som efterspørger steder i verden, hvor der er noget til alle. I sådan et tilfælde kunne bureauet - bestående af Brian Holm Otte, June Nielsen, Ida Lundahl og Bjarne Lundahl - godt finde på at tage ud og besøge familien for at blive klogere på deres ønsker og behov. Foto: Allan Nørregaard/Arkiv

Nyt rejsebureau åbner midt i en krisetid

Tidligere Top Tours-medejer har startet et helt nye rejseunivers. Her er det det fysiske møde fremfor nemme bookinger på internettet, der er i fokus.

Helsingør - 14. marts 2021 kl. 04:21 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

Hvem der dog bare kunne sidde på en bounty-strand og begrave tæerne i kridhvidt sand, mens det blå vands blide bølger skvulper ind over land, og en lille lun brise griber fat i håret. Mærke varmen i ansigtet og nyde en iskold drink. Rejsefeberen har for alvor ramt mange danskere, og det giver travlhed hos det splinternye rejsebureau 'Drømmerejser', der har et erfarent Helsingør-par ved roret.

- Vi oplever, at mange godt tør at begynde at planlægge ferier og rejser til efteråret og vinter. Det er vi også ret sikrer på sagtens kan lade sig gøre, så vi har godt gang i salget, lyder det den tidligere Top Tours-medejer Bjarne Lundahl, der sammen med sin hustru Ida Lundahl og verdensrejsebureauet InterTravel står bag det nye bureau, der trods coronakrisen har fået mange henvendelser fra rejsehungrende danskere.

Fokus på mødet Det så ellers ikke alt for godt ud for rejsebureauerne, da coronaen sidste år ramte verden. Rejserestriktioner lagde lufthavne og hoteller øgede hen, og det stod da også snart klart for Bjarne Lundahl, at Top Tours, der dengang lå på hjørnet af Axel Torv, nok ville komme bedst igennem den hårde tid, hvis kun en af de to ejere førte firmaet videre.

- Vi havde to muligheder; enten skulle jeg købe min makker Martin ud af virksomheden, eller også skulle han købe mig ud, og det blev så den første mulighed, fortæller den erfarne rejsesælger, der i efteråret 2020 overdrog sin andel af forretningen til kompagnonen gennem mange år.

- Det var den bedste beslutning for Top Tours, tilføjer han med en hurtig replik.

Der skulle dog alligevel ikke gå længe, før den erfarne rejsemager atter søgte ind i branchen. Sammen med sin hustru Ida besluttede han sig for at skabe et nyt verdensrejseeventyr med et koncept, der særligt fokuserer på det fysiske møde med kunderne.

Slet ikke færdige - Vi var slet ikke færdige med den her fantastiske branche. Det er så dejligt at arbejde med mennesker, der altid er glade og positive, siger han og fortsætter:

- Ida er rigtig god til mennesker. I Top Tours solgte hun rigtig mange rejser, og flere vendte tilbage og ville kun handle med hende. Det er ret godt gået at have skabt så meget tillid. Det tænkte vi, at vi kunne bruge i en ny virksomhed.

De fandt på, at satse på de fysiske møder - hvor man kan kigge hinanden øjnene og nemmere fornemme, hvad folk i virkeligheden ønsker. På den måde kunne de drage nytte af deres egne erfaringer fra et utal af rejser til eksotiske destinationer.

- Det hele er blevet så digitalt, men jeg tror nu stadig på det fysiske møde. Vi anbefaler kun rejser og hoteller til steder, vi selv har været. På den måde kan vi garantere, at alt er i orden. Ved at tale med vores kunder får vi en idé om, hvad det er, de drømmer om, og så kan vi sammensætte den helt rette drømmerejse, fortæller han og tilføjer, at mange har forestillinger om destinationer, men fordi de aldrig har været der, er det ikke sikkert, at de forestillinger holder stik. Måske er der endda andre rejsemål, der i højere grad kan matche ønskerne.

- Når vi har mødt vores kunder og talt med dem ansigt til ansigt, så kan vi bedre fornemme, hvad det er, de søger. Med vores ekspertise kan vi sige til det nygifte par, der gerne vil på en romantisk bryllupsrejse og som selv tænker Pattaya, at de i stedet skal tage til Koh Samui, hvor der er endnu smukkere og mere romantisk.

Et godt match

Udover sin hustru består det nye rejsebureau også af det tidligere selskab InterTravel, der har mange års erfaringer med rejser og aktive ferier på blandt andet Borneo, Sri Lanka, i USA, Canada og Fjernøsten.

Ifølge Bjarne Lundahl er de et perfekt match, for mens Bjarne og Ida Lundahl er gode til menneskekontakten, er InterTravel rigtig gode til det, han kalder backoffice. Den del af virksomheden, der skal tage sig af rejsegarantier og andre bagud-vendte opgaver.

- Vi supplerer hinanden rigtig godt, og de er meget dygtige, siger han.

Ejerfordelingen i det nye selskab er delt, så han selv ejer 10 procent af aktierne, hans kone 50 procent og de to partnere fra InterTravel hver ejer 20 procent.

Bjarne Lundahl ønsker desuden ingen løn - han har i stedet påtaget sig opgaven med at rejse rundt i verden til diverse eksotiske destinationer.

- De andre får løn, mens jeg rejser - det er en perfekt fordeling i mine øjne, siger han og griner.

Drømmerejser har sommerkataloget klar. Her er der ni ruter til blandt andre lande: Grækenland, Cypern og flere spanske øer.

- Vi holder sommerens rejser til europæiske destinationer. Vi forventer, at det er her man lukker op først, og så er vi klar til at sende folk til Østen senere på året.

Drømmerejser har adresse på Frederiksberg.

