Foran hovedbygningen Petersborg befinder sig syv bevaringsværdige træer. Byrådets flertal har givet tilladelse til at fælde det ene, som er et 100 år gammelt asketræ. Foto: Andreas Norrie

Nyt projekt i spil på kendt Strandvejs-ejendom

Helsingør - 15. april 2021 kl. 04:11 Af Andreas Norrie Kontakt redaktionen

Helsingør: Tilbage i marts kunne Frederiksborg Amts Avis fortælle, at det store projekt med omkring 27 moderne seniorboliger med mange fællesfaciliter på Petersborg på Nordre Strandvej var taget af markedet efter der en periode var blevet annonceret for boliger med store skilte og på en hjemmeside. Det bekræftede ejeren, som er et projektselskab ejet af det kendte entreprenørfirma MT Højgaard.

Firmalet købte ejendommen, som er præget af bevaringsværdige træer i haven, af Helsingør Kommune i 2020 for en pris af 26 millioner kroner.

På det seneste møde i By-, Plan og Miljøudvalget blev medlemmerne orienteret om, at afdelingen BYLAB, som tager sig af blandt andet lokalplanen, havde fået en henvendelse fra en ny aktør eller ejer om ejendommen. Der skulle også være tale om ønsker om dispensationer fra lokalplanen for det hidtidige projekt.

- Det er rigtigt, at vi fik at vide, at der er indledende dialog med BYLAB, siger formand for By-, Plan- og Miljøudvalget Christian Holm Donatzky(R).

Kigger man i de officielle data i Tingbogen, så er der dog ikke indtil videre registeret noget ejerskifte på grunden. Heller ikke kommunens ejendomsarkiv er opdateret med nye oplysninger.

Hos ejeren holder man kortene tæt til kroppen.

- Vi har ingen kommentarer, lyder det fra MT Højgaard Projektudvikling, da avisen spørger til, hvorvidt man er ved at sælge grunden til en anden udvikler.

Den gældende lokalplan giver mulighed for at indrette lejligheder i hovedbygningen på grunden fra 1915, som er tegnet af N.P. Holsøe, og i to nye blokke parallelt med Strandvejen.

