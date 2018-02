Projektet er målrettet unge med flygtninge eller indvandrerbaggrund i boligområderne Nøjsomhed og Vapnagaard. Foto: Kenn Thomsen

Nyt projekt: Indvandrerunge skal lære at bruge naturen

Helsingør - 21. februar 2018

DGI Nordsjælland har fået bevilliget en kvart million til et projekt, der skal lære unge med anden etnisk baggrund i Helsingør at bruge naturen omkring byen. Det skriver Frederiksborg Amts Avis. Alt for mange unge med anden etnisk baggrund i Helsingør kender slet ikke potentialet i byens omkringliggende natur. Det skal der nu gøres op med.

Sådan lyder det fra Peter Bennett, der er udviklingskonsulent ved DGI Nordsjælland. Han har søsat projektet 'Naturagenterne', som netop har modtaget et tilskud på 250.000 fra Friluftrådet.

- Undersøgelser viser, at unge med anden etnisk baggrund ikke bruger naturen til at lade op i og motionere i, ligesom folk med dansk baggrund har tradition for. De kender altså ikke naturens potentiale. Det kan hænge sammen med, at naturen for nogle forbindes med fare, fordi det i deres tidligere hjemland ikke har været sikkert at færdes der, siger Peter Bennett, der er udviklingskonsulent ved DGI Nordsjælland og som er drivkraften bag projektet.

Kendskab til naturen

Projektet 'Naturagenterne' har til formål at lære unge fra boligområderne Vapnagård og Nøjsomhed at bruge naturen til fællesskab, motion og som et rekreativt åndehul.

I samarbejde med de socialpædagogiske væresteder Cube og Tetriz, som ligger i Vapnagård og Nøjsomhed, vil DGI Nordsjælland rekruttere 10-20 unge fra de to boligområder, som vil få titlen naturambassadør og ansvaret for at arrangere aktiviteter i naturen for unge i områderne.

- Naturambassadørerne får en komprimeret friluftsvejleder-uddannelse, hvor de tilegner sig en basal viden om naturen og om sikkerhed i den. De får desuden hjælp til at realisere egne projekter. De unge skriver herefter kontrakt på, at de vil arrangere aktiviteter i naturen for andre unge, forklarer Peter Bennett.

Ansvar og succes

Samer Zaazou, der er souchef i værestederne Cube og Tetriz, ser det som en fordel, at ansvaret for naturaktiviteterne ligger hos de unge, kommende naturambassadører.

- Unge kan bedre sælge ideen til andre unge, end en voksen kan, siger Samer Zaazou. Han påpeger også, at ansvaret for at planlægge aktiviteter vil give de unge succesoplevelser, som de ellers ville søge på et gadeplan.

- Det at tage et ansvar vil give dem mere selvtillid, en ny måde at anskue sig selv på og give dem kompetencer, der er gode på den lange bane, siger Samer Zaazou, der generelt er positiv over det kommende projekt.

- Vi arrangerer mange sportsaktiviteter, men mange af de unge har ikke interessen for det. Her vil aktiviteter i naturen måske fange dem, som ikke gider at spille fodbold. Jeg tror mange eksempelvis ville synes, at en shelter-tur kunne være sjovt, siger Samer Zaazou.

Integration

Projektet har også et integrerende formål. Mange af de unge i Vapnagård og Nøjsomhed bevæger sig sjældent uden for boligområderne, fortæller Peter Bennett.

- De bruger kun boligområdernes asfalt til motion og samvær. Vi vil gerne introducere dem for en helt ny arena i naturen. De skal ud af deres »hood« og se noget andet, siger Peter Bennett, der påpeger, at Helsingør både har strand, hav, skov og vandløb som er helt ukendt for de unge i boligområderne.

- De fleste unge med dansk baggrund får kendskab til naturen igennem opdragelsen. Danskerne lader op i naturen og bruger den til motion - noget de unge fra boligområderne slet ikke er klar over, at man kan. Vi vil gerne give unge med anden etnisk baggrund samme kendskab til naturen og på den måde også integrere dem i en vigtig del af den danske DNA, forklarer Peter Bennett.

Udbreder foreningsliv

DGI Nordsjælland arbejder både for, at flere bliver en del af foreningslivet, og for at flere bevæger sig og dyrker motion. Her er unge med anden etnisk baggrund en gruppe, der generelt falder igennem, og det er også en af grundene til, at DGI Nordsjælland har igangsat projektet i Vapnagård og Nøjsomhed.

- For nogle er det svært at betale kontingent og dukke op hver tirsdag aften i den lokale idrætshal. For dem vil vi gerne vise, hvor man ellers kan bevæge sig og dyrke et fællesskab, siger Peter Bennett, der påpeger, at motion også kan være at gå en tur ud i naturen.