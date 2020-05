Plejehjemmet Birkebo er seneste tilføjelse til de plejehjem, hvor coronasmitte er blevet konstateret i kommunen. Foto: Andreas Norrie

Nyt plejehjem ramt af corona

Helsingør - 25. maj 2020 kl. 12:58 Af Simon Wincentz Heim Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Birkebo er det seneste plejehjem i rækken, hvor der er blevet konstateret covid-19 blandt beboere og ansatte. Søndag den 24. maj fik kommunen testresultaterne tilbage for plejehjemmet Birkebo, og de var ikke gode.

Læs også: Flere ansatte er smittet på genoptræningscenter efter nye coronaprøver

Samtlige medarbejdere og beboere var blevet testet for covid-19 i kølvandet på, at en beboer og medarbejder var blevet smittet sidste tirsdag.

Resultaterne viste, at yderligere tre beboere er smittede samt yderligere fire medarbejdere. En af de smittede beboere er indlagt.

Dermed er Birkebo det fjerde plejehjem i rækken, hvor der er blevet konstateret covid-19-smitte.

Blandet fornøjelse Det er sket fire uger efter, at det første smitteudbrud blev opdaget på genoptræningscentret HRT i Snekkersten. Her var over halvdelen af de indlagte borgere smittede med corona og cirka en sjettedel af de ansatte var også ramt af sygdommen.

Men seneste nyt er, at der ikke er flere nye tilfælde af smittede beboere på genoptræningscentret. Det samme gælder også på plejehjemmet Montebello, hvor det også lader til, at smitten er blevet bremset. Her er ikke blevet identificeret flere smittede efter den seneste omgang af test.

På plejehjemmet Falkenberg er det dog ikke lykkedes at bremse smitten helt. Her er yderligere to beboere smittet, som gør, at det totale antal af smittede beboere på Falkenberg er tre. Der er ikke blevet konstateret yderligere tilfælde af smittede ansatte.

Ved plejehjemmet Kristinehøj er der på nuværende tidspunkt heller ingen udvikling i antallet af smittede. Her viser de seneste resultater, at der ikke er nye smittede beboerne eller ansatte. Der har tidligere været en medarbejder, som var testet positiv - pågældende er hjemme.

