Nyt overskud hos forsyningsselskab

Forsyning Helsingør, der er 100 procent ejet af Helsingør Kommune, har netop udgivet årsrapporten for 2019 - herunder årsregnskabet. Regnskabet viser, at Forsyning Helsingør har en sund økonomi og er en finansielt veldrevet virksomhed, der sikrer stabile og konkurrencedygtige priser - uden at gå på kompromis med forsyningssikkerheden.

- Regnskabet for 2019 er flot! Grundlæggende viser tallene, at Forsyning Helsingør-koncernen er sund og veldrevet. Vi formår at have overskud på de konkurrenceudsatte aktiviteter og fortsat udvikle virksomheden. Det er vigtigt, at vi både kan sikre konkurrencedygtige priser og fastholde et langsigtet perspektiv med at bevare og udvikle værdierne i vores fysiske infrastruktur. Både i forhold til vores kunder og i forhold til forsyningssikkerheden, siger Jens Bertram, bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør, i en pressemeddelelse.