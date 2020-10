Den røde A bus-linje på kortet kommer til at betjene den nyte bydel ved Helsingør Hospital og fortsætte videre ad Gurrevej til Helsingør Station og videre til Vapnagaard og Prøvestenen. Derefter går turen videre til Snekkersten Station, Mørdrup Station, Hovvej og Espergærde Station. Illustration: Movia

Nyt og helt anderledes busnet er sendt i høring

Der bliver indkaldt til borgermøde 29. oktober om planerne for et helt nyt busnet med en A bus-linje i centrum.

Helsingør - 10. oktober 2020 kl. 11:12 Kontakt redaktionen

Helsingør Kommune og Movia har udarbejdet et forslag til nyt busnet i Helsingør, Snekkersten og Espergærde. Forslaget sendes nu i høring, ligesom der afholdes borgermøde om forslaget den 29. oktober, oplyser Helsingør Kommune i en pressemeddelelse.

- Kernen i forslaget er, at vi får et bedre og mere effektivt busnet i Helsingør Kommune, der knytter busnettet godt sammen med Kystbanen. Derfor er grundprincippet i det nye busnet også, at vi skal have den største betjening der, hvor de fleste kunder er, og at A-bussen kører til alle 3 DSB stationer i kommunen, siger borgmester Benedikte Kiær(K).

For at det nye busnet kan etableres, skal der anlægges nye stoppesteder ved Vapnagård. Ved budgetforhandlingerne besluttede Byrådet, at afsætte 4,6 millioner kroner til de nye stoppesteder, som først etableres, hvis byrådet efter høringen beslutter at vedtage det nye busnet.

- Vi vil gerne invitere borgerne ind til at fortælle, hvad de synes om forslaget, både i en høring og til et borgermøde. Vi håber, at mange vil gå ind og se på forslaget på Helsingør Kommunes hjemmeside, hvor man både kan se kort over det nye busnet og forslagene til nye køreplaner, siger formand for By-, Plan og Miljøudvalget Christian Holm Donatzky(R).

Forslaget indeholder en række nye tiltag. Eksempelvis kommer 801A til at køre i både Helsingør, Snekkersten og Espergærde, og 840 og 841 kommer til at få en ny og mere direkte linjeføring. Der kommer også til at blive ændringer på 353, og 347 kører til Helsingør station i stedet for at køre til Snekkersten.

Borgermødet foregår den 29. oktober og høringen slutter 8. november. Når høringen er slut vurderer administrationen høringssvarene og derefter kan Byrådet tage endelig stilling til det nye busnet i starten af 2021.

Borgermøde om forslag til nyt busnet d. 29. oktober i Toldkammeret. Alle borgere har også mulighed for at deltage via livestreaming. Pga. Covid-19 restriktioner må der kun være 50 deltagere til stede i Toldkammeret til borgermødet, og derfor skal du tilmelde dig via blv@helsingor.dk til arrangementet, hvis du vil være med i Toldkammeret.

Dem der ønsker at deltage i borgermødet via livestreaming kan deltage via helsingor.dk (direkte link) eller Helsingør Kommunes Facebook

Borgerne er velkomne til at sende spørgsmål til nyt busnet inden borgermødet til blv@helsingor.dk, og så vil vi besvare spørgsmålene ved borgermødet. Kort der viser forslag til nyt busnet, køreplaner med mere kan ses på hjemmesiden: https://helsingor.dk/bus

