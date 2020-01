Nyt netværk for lærlinge

Mødes på tværs

- Derfor har vi taget initiativ til et netværk for lærlinge, som gerne vil have en god oplevelse med at møde andre lærlinge lokalt, men på tværs af brancher og virksomheder. Først og fremmest for de unges egen skyld. Men også fordi vi i erhvervslivet må gøre en ekstra indsats for at gøre det attraktivt at vælge et fag og en erhvervsuddannelse.