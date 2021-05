Se billedserie Farooq Taj står bag disken og laver de velsmagende hoagies, som han håber at helsingoranerne vil tage godt imod. Foto: Christopher Valeur

Send til din ven. X Artiklen: Nyt madkoncept indtager Stengade: Se hvilket her Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nyt madkoncept indtager Stengade: Se hvilket her

Philly Hoagies åbnede torsdag formiddag, og her bliver det fremover muligt at købe en madret, som man ikke kan få andre steder i Helsingør, nemlig en såkaldt »hoagie«

Helsingør - 03. maj 2021 kl. 05:34 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

Hvad er en hoagie? Det spørgsmål vil mange formentlig stille dem selv, når de i fremtiden går forbi Stengade 27. Her åbnede Philly Hoagies torsdag formiddag, hvor der var halv pris til de første 25 kunder. Men hvad er en hoagie egentlig?

Nyt koncept En hoagie er en type sandwich fra Philadelphia i USA. Den bliver typisk kaldt for en philly steak sandwich, og den indeholder tyndskåret oksefilet, smeltet cheddarost og karameliseret løg. Man kan i forretningen i Helsingør dog også få en vegetar hoagie, samt en med kylling, ligesom der også kan købes burger. Hoagie er et koncept, som indehaver af Philly Hoagies, Farooq Taj, har stor erfaring med.

- Det er et koncept, som jeg har arbejdet med i New Jersey og New York, hvor jeg var i 6-7 år. Til at starte med var jeg bare ansat der, men mod slutningen blev jeg medejer at kæden, fortæller han.

Vil satse lokalt Farooq Taj havde i USA rigtig travlt, og han håber nu, at han kan gøre det til en stor succes i Helsingør også. Han er indehaver af Torvets Shawarma, og havde egentlig kig på at starte noget op i Fisketorvet, men de afviste ham, da de mente, at de i forvejen har rigeligt med spisesteder. Han købte derfor i stedet det spisested, der lå på Stengade 27 tidligere. Det gjorde han i september sidste år, men måtte på grund af coronarestriktioner lukke ned allerede i starten af december. I nedlukningen siden da har han gentænkt konceptet, og har derfor valgt at bringe noget nyt til Helsingør.

- Restauranten, som jeg overtog, var meget afhængig af de svenske besøg. Vi havde derfor rigtig gode lørdage, men nedlukningen har lært mig, at det er bedre at fokusere på de lokale, og så må svenskerne være et plus, siger Farooq Taj.

God målgruppe Endvidere føler Farooq Taj, at en hoagie appellerer til en bredere målgruppe, end den danske mad, som han solgte inden coronanedlukningen.

- Jeg tror folk har svært ved at ofre mange penge på frokost, så det giver bedre mening at køre et koncept som dette, også fordi at det passer til alle aldersgrupper, fortæller han.

Philly Hoagies havde godt travlt, da de åbnede torsdag formiddag, men der er fortsat flere ting, der endnu ikke er på plads. Der vil i nærmeste fremtid komme både en hjemmeside, samt en Facebook-side, hvor man kan læse mere om kæden. Derudover vil det måske i fremtiden blive muligt at bestille fra Hoagies på Just Eat, så det kan blive endnu nemmere at bestille mad fra kæden.