Der er ofte kø til lanternen, når børnene leger. Her ses væggen i baggrunden, hvor lanterner også figurerer. Foto: PR

Nyt lyspunkt på Skolen i Bymidten

Anerkendt kunstnerduo står bag ny lanterne, som er blevet opført i skolegården ved skolen i Bymidten. Børn såvel som voksne er begejstrede.

Helsingør - 05. september 2020 kl. 07:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En kæmpemæssig lanterne har taget plads midt i skolegården ved Skolen i Bymidten - som et stort lyspunkt. Den er suppleret af et vægmaleri, også med lanterner som motiv. Værket er en del af legepladsen på skolen - og en del af Helsingørs byrum. Lanternen er bygget af kunstnerduoen Randi & Katrine, som har stået bag en del populære legepladser rundt omkring i Danmark, bl.a. ved Nicolai Kirke i København og på børnepsykiatrisk afdeling på Skejby Sygehus.

- Vi har valgt nogle farver til lanternen, der harmonerer med resten af skolen, så vores kunstværk passer ind. Med lanternen vil vi gerne lede tankerne i retning af gammeldags skibsrejser og skabe et gemmested midt i skolegården, fortæller de to kunstnere Katrine Malinovsky og Randi Jørgensen.

Populært legested Lanternen, hvor børnene bl.a. kan kravle op og nyde udsigten til trækronerne, har været et populært legested, siden den stod færdig i foråret, fortæller skoleleder Kari Jørgensen fra Helsingør Skole.

- Nu er det også et offentligt uderum, et byrum, hvor borgere går igennem og opholder sig. Lanternen har på den måde også bidraget til en fornemmelse af, at vi som skole er en by i byen, siger hun.

Leg og nysgerrighed Michael Mathiesen, som er formand for Kultur- og Turismeudvalget i Helsingør Kommune, glæder sig over det nye kunstværk.

- Kunstnerne Randi og Katrine har skabt et værk og et univers, der indbyder til ophold, leg og nysgerrighed. Det er netop det, kunsten kan, og det viser på fineste vis, hvorfor vi i Helsingør arbejder med kunst i byrummet, siger han.

Også Gitte Kondrup, formand for Børne- og Uddannelsesudvalget, er begejstret for, at der er kommet et kunstværk i skolegården, som børnene må klatre på og boltre sig i.

- Det er vigtigt, at vi giver børnene de bedste rammer for deres udendørs leg i frikvartererne. Lanternen taler til fantasien. Man kan klatre i den eller nyde en stille stund med udsigt til de grønne træer. Jeg er så glad på børnenes vegne over, at de har fået så fin en legeplads. Ja, på hele byens vegne, siger hun.