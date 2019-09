Nyt liv i stort forladt hospitals-højhus

Men i går tirsdag skete der endelig noget i bygningerne, som i dag er ejet af ejendomsudviklingsselskabet Tretårnet ApS. For her begyndte håndværkere at tømme hospitalet for inventar, radiatorer og alt muligt andet. Tilbage kommer kun til at stå de rå rum. Det er i disse rum, at ejendomsselskabet vil udvikle op til 140 boliger, som for meget stor dels vedkommende bliver på 92 eller færre kvadratmeter. Målet er at skabe et hus alt fra studieboliger til seniorbofællesskaber.