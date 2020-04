Det nye ungdomsmagasin Neon udkommer både fysisk og digitalt.

Nyt kunstmagasin for unge

Helsingør - 02. april 2020 kl. 12:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Neon er navnet på det nyligt stiftet ungdomsmagasin, som skal blive et samlingspunkt og talerør for kreative, kunstneriske unge I denne måned er der stiftet et nyt magasin for unge i Helsingør og omegn. Tanken er at man som ung kan indsende sine værker til magasinets redaktion, for at få dem trykt og på den måde dele sin kunst med andre interesserede unge. Det kan være alt fra noveller og digte til malerier og tegninger. Samtidigt vil magasinet være en mulighed for musikalske unge, til at promovere sin musik eller sit band.

- Jeg synes det er vigtigt at dele det kunst vi går og laver med hinanden og vi kan blive meget bedre til at inspirere hinanden og mødes om det kunstneriske, siger Mira Bella Brandt-Sørensen, medstifter.

Nyt samlingspunkt Bag magasinet står en gruppe lokale unge i samarbejde med JA-Kontoret, som bla. arrangerer events og workshops for unge i Helsingør og omegn. JA-Kontoret står f.eks. bag den succesfulde fredagsbar ARTSY bar, som adskillige gange på det seneste år har samlet mange af Helsingørs unge på Toldkammeret, til en blanding af live musik og kreative workshops. Ligesom ARTSY bar, har Neon til hensigt at skabe endnu et samlingspunkt, men denne gang som en mulighed for de unge selv at dele deres kunst og musik med andre unge.

Da kreativitet og kunst er et bredt område, regner redaktionen med et varieret og mangfoldigt indhold. Udover private værker, er det planen at der i magasinet også vil indgå andre former for indslag, både skrevet af redaktionen og af læsere. Herunder artikler og anbefalinger af koncerter og andre events, udstillinger, musik, film og bøger.

Både fysisk og digitalt I løbet af april samler redaktionen materiale ind til den første udgave af Neon. Fristen for indsendelse af værker er den 17. april og sker gennem magasinets mail. Indtil lanceringen kan man følge med i projektet på magasinets instagramprofil, @neonmag3000.

- Jeg håber at en masse unge er med på idéen og får lyst til at sende deres værker ind, og kan se fordelene i at dele kunsten med andre, lyder det fra Mira Bella Brandt-Sørensen, som er en af de unge bag projektet. Det første Neon magasin regnes med at udkomme i maj, hvor det både udgives fysisk og digitalt.