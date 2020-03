Formanden for menighedsrådet, Jytte Berthelsen, glæder sig til at præsentere det nye kirkeblad for Hornbæk kirke og sogn.Foto: Allan Nørregaard

Nyt kirkeblad i Hornbæk

19. marts 2020

I løbet af denne uge omdeles et nyt kirkeblad i Hornbæk Sogn. I mange år har Hornbæk Kirkes blad været en del af det husstandsomdelte blad fra Hornbæk Idrætsforening, men menighedsrådet har ønsket at udvikle bladet, samt at kunne udkomme på lidt andre tidspunkter, end dem, som HIF-bladet udkom på.

- Vi håber at vores læsere vil tage godt imod det nye blad, siger Jytte Berthelsen, der er formand for menighedsrådet ved Hornbæk Kirke. Vi glæder os i hvert fald til at præsentere bladet og forhåbentlig at kunne udvikle det løbende.

Jytte Berthelsen forklarer dog samtidig, at da der jo er en vis produktionstid på et sådant blad, vil mange af de arrangementer, der er annonceret i bladet, være aflyst.

- På det tidspunkt, da Kirkeministeriet aflyste alle gudstjenester, kunne vi ikke standse produktionen. Det populære fredagstræf i Sognehuset, Prædikenværksted og mange flere aktiviteter er desværre også aflyst. I det hele taget er alle aktiviteter og fremmødet på Sognekontoret meget begrænset i de kommende uger, hvilket man kan læse mere om på www.hornbaekkirke.dk.

- Vi beklager, at det måske kan forvirre nogle, at der udkommer et blad med aflyste arrangementer, men vi har på trods af dette valgt at udsende det første blad med nyt layout og indhold. Vi håber at vores læsere vil være opmærksom på at opsøge oplysninger på vores hjemmeside, siger Jytte Berthelsen.