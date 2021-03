Nyt indbrud rammer kommunens folkeskoler

Klokken 01.01 onsdag blev det anmeldt, at alarmen 10 minutter forinden var gået på Nordvestskolen. Vagtselskab og politi kørte til stedet, hvor det kunne konstateres, at en eller flere ukendte gerningsmænd havde opbrudt et vindue til skolens IT-rum og foretaget indstigning. Det afventes, at en medarbejder fra skolen får kigget på, om der er blevet stjålet noget, oplyser Nordsjællands Politi.