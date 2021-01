Nyt i sagen om hash-smugling fra fiskerlejet

Det er ikke kun i Helsingør, hvor det kan se ud som om, at en SSP-ansat er blevet indblandet mulig kriminalitet.

Også i Helsingborg har man nu sådan et problem. For det er nu kommet frem i Helsingborgs Dagblad, at en mand ansat i Helsingborgs Stad(kommune) indenfor det kriminalpræventive område er blevet tiltalt for at have været involveret i indsmuglingen af 8 kilo hash, som 19. august blev sejlet med motorbåd fra Snekkersten Havn til Norra Hamnen i Helsingborg, der er byens lystbådehavn.