Nyt galleri på Strandvejen åbnet midt i en corona-tid

Fra finansverdenen til kunst

Svend Kindt-Larsen var 27 år, inden han besluttede sig for at blive kunstmaler. Han har læst cand.polit på universitetet, haft job som vekselerer og læste senere HD. Han skabte sig en god karriere i finansverdenen, men da hans mor, som han var meget nært knyttet til, døde i en alt for tidlig alder, besluttede han at kvitte jobbet og rejse ud for at se verden. Her begyndte han at fordybe sig i kunst, og sammen med sin bror åbnede han galleri på Østerbro.