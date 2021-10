Se billedserie Fælleshuset kommer til at ligge midt i mellem blokkene her. Foto: Philip Horup

Nyt fælleshus i Nøjsomhed skal samle et spredt kvarter

Mandag var der første spadestik på det kommende 500 kvadratmeter store fælleshus i midten af Nøjsomhed. Kvarteret ændrer sig drastisk i disse år, og fælleshuset skal være et nyt samlingspunkt

Helsingør - 05. oktober 2021

Teltet på græsplænen foran blok 3 er godt fyldt. En del beboere er kommet ned for at høre mere om planerne for deres kvarter. Og specifikt om det nye fælleshus, der får en central plads i Nøjsomhed, og som der mandag var første spadestik på. Men fremmødet blegner noget for omme på den anden side af blokken er mindst dobbelt så mange mennesker samlet. Her er der gang i en kæmpe muslimsk bryllupsfest, og en højtaler spiller hele området op.

Pensionist blev tvangsflyttet Birte Dengaard har boet i Nøjsomhed i snart 50 år. Birte Dengaard elsker området for sin placering, men særligt for "samhørigheden" mellem beboerne, som hun peger på som det bedste ved at bo lige netop der. Med årene har hun fået rigtig mange gode minder fra det gamle fælleshus - fester, højtider og hygge - så hun er spændt på om det nye fælleshus bliver endnu bedre.

- Det gamle er et dejligt hyggeligt træhus, som har været ramme for mange fantastiske aktiviteter, siger Birte Dengaard.

For at komme af ghettolisten er en lang række beboere - 96 familier - blevet ramt af tvangsflytninger, og det udfordrer den samhørighed, som Birte Dengaard taler om. Det er også med alvorlig mine Birte Dengaard tænker tilbage på dagen, hun selv modtog beskeden, og det stod klart for hende, at hun skulle flytte fra sin treværelseslejlighed, som hun havde boet i i så mange år.

- Jeg tudbrølede. Det har været meget hårdt, og det er meget specielt at få sin lejlighed taget fra sig. Grundet min anciennitet fik jeg heldigvis tilbudt en anden lejlighed herude, som er lidt mindre, men den er okay. Jeg håber bare at få genetableret det sammenhold, der var i min gamle opgang. Og så håber jeg, at de nye, der flytter til, er udadvendte og bliver glade for det, for her er skønt, siger hun.

Veteran: Store ændringer lige nu Udover at beboersammensætningen skifter, bliver flere lejligheder lige nu renoveret, ligesom en større omdannelse af udearealerne er i gang, foruden byggeriet af føromtalte fælleshus, så der er tale om en overordentlig stor omvæltning.

Eden Bagger presser sin rollator fremad på den tilfældigt opståede og noget sølede sti langs indhegningen ind til byggepladsen, hvor fælleshuset skal opføres. Eden Bagger har boet i Nøjsomhed siden 1964. Nu er hun kommet ned til markeringen af det første spadestik for at høre mere om alt det nye.

- Jeg har boet her siden dengang, hvor det var helt landligt, så det er allerede sket meget, men det er store ændringer, som er på vej nu, siger Eden Bagger.

Formand: Hus skal styrke beboerfællesskabet Håbet er, at fælleshuset kan samle beboerne ovenpå nogle omskiftelige år, hvor naboer og familier er blevet spredt fra hinanden og nye relationer skal opbygges. Boliggårdens formand Anje Holmstad ser meget frem til, at det 500 kvadratmeter store fælleshus står klar.

- Det er dejligt at betragte den udvikling, som er i gang her, hvor jeg selv har boet i 20 år. Det nye fælleshus vil styrke beboerfællesskabet, og det bliver beboernes eget hus, hvor der vil blive indbudt til hyggeligt samvær, siger hun

Undervejs som talerne tager fart, kigger flere og flere nysgerrige beboere ud på altanerne, og det kommende fælleshus får da også flere spændende detaljer. Eksempelvis vil facaden skifte farve, mens man går langs med den, og så bliver det nye hus væsentligt større og i to etager.

Det er Boliggården som er bygherre, mens Helsingør Kommune er samarbejdspartner. Totalentreprenør på opgaven er Enemærke & Petersen.

