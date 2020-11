Se billedserie Sådan ser den tomme lagerejendom ud her på Strandgade. Ejendommen ligger mellem »svenskerbutikken IT« og det fredede hus på Strandgade 52. Foto: Andreas Norrie

Nyt byhus er på vej på historisk gade i indre by

En af byens ældste gader skal prydes af et nyt byhus, der dog kræver dispensationer fra lokalplan og godkendelse fra Kulturstyrelsen for at blive til virkelighed.

Helsingør - 17. november 2020 kl. 04:38 Af Anders Petri Kontakt redaktionen

En gul, graffitimalet mur skal snart vige for et byhus med høj kælder og udnyttet tagetage. Er af de få "huller" i Helsingørs gamle middelalderby står nemlig til at blive udnyttet som til beboelse fremfor at være kanvas for byens aspirerende graffitikunstnere.

